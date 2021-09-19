20 вересня вшановують преподобного Луку

https://racurs.ua/ua/n160397-20-veresnya-vidznachaut-lukiv-den.html

Ракурс

20 вересня православна церква вшановує преподобного Луку Глибокоріченського з Каппадокії (сучасна Туреччина) у X столітті.

З 975 року Лука став третім ігуменом Спасової обителі, яку прозвали в народі «Глибокі річки», розташованій неподалік від Константинополя.

Першим святим ігуменом цієї обителі преподобний Василій (помер на початку IX ст., Грецька церква його вшановує 1 липня), другий ігумен — преподобний Ігнатій (близько 963−975 років, його пам’ять вшановують 27 вересня).

Обитель славилася особливо строгим подвижницьким життям мешканців монастиря. Преподобний Лука вирізнявся серед інших особливою побожністю і справедливістю.

Помер преподобний наприкінці Х ст.

У народі цього дня відзначали Луків день. Традиційно цього дня здійснювалося збирання врожаю ріпчастої цибулі та плетіння з неї кіс для подальшого зберігання. У народі вважалося, що цього дня обов’язково потрібно з’їсти цибулю, щоб бути здоровим і сильним.

Народні прикмети: