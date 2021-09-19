Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух детей в Донецкой области, фото: Артем Кисько

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Ракурс

В Донецкой области расследуют обстоятельства гибели двух детей — 10-летней девочки и семилетнего мальчика, тела которых обнаружили в старом сундуке в одном из домов.

41-летняя жительница села Никольское Волновахского района вчера, 18 сентября, в 18.30 сообщила полиции об исчезновении двух ее несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Волновахского районного отдела полиции Донецкой области.

По словам женщины, она вместе с мужем в тот день около 4.30 поехала работать, оставив детей одних, а по возвращении не застала их дома.

Отмечается, что дети раньше из дома не уходили, однако семья состоит на учете в соцслужбе.

Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащему исполнению родительских обязанностей, — отмечают в полиции.

Для поисков детей были задействованы полицейские из Волновахи и Угледара, а также кинологическая служба, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Полицейские опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Однако тела детей уже без признаков жизни обнаружили в том же доме — в старом сундуке, который стоял в одной из комнат.

Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация — п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), — отмечается в сообщении.

Временно исполняющий обязанности начальника Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что причиной смерти детей стала асфиксия, вследствие нехватки кислорода.