Поліція встановлює обставини загибелі двох дітей на Донеччині, фото: Артем Кисько

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На Донеччині розслідують обставини загибелі двох дітей — 10-річної дівчинки та семирічного хлопчика, тіла яких виявили у старій скрині в одному з будинків.

41-річна мешканка села Микільське Волноваського району вчора, 18 вересня, о 18.30 повідомила поліції про зникнення двох її неповнолітніх дітей, повідомляє прес-служба Волноваського районного відділу поліції Донецької області.

За словами жінки, вона разом з чоловіком того дня близько 4.30 поїхала працювати, залишивши дітей самих, а після повернення не застала дітей їх вдома.

Зазначається, що діти раніше з дому не йшли, проте родина перебуває на обліку в соцслужбах.

Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов’язків, — зазначають у поліцїі.

Для пошуків дітей були задіяні поліцейські з Волновахи та Вугледару, а також кінологічна служба, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Поліцейські опитували сусідів та мешканців села, перевіряли покинуті та нежилі будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

Проте тіла дітей вже без ознак життя знайшли у тому ж будинку — в старій скрині, яка стояла в одній з кімнат.

Поліція розглядає всі версії щодо загибелі брата та сестри. Попередня правова кваліфікація — п .2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), — зазначається в повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Нацполіції у Донецькій області Артем Кисько на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що причиною смерті дітей стала асфіксія, внаслідок браку кисню.