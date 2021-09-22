Шефир назвал цель покушения на него

https://racurs.ua/n160555-shefir-nazval-cel-pokusheniya-na-nego.html

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Сергей Шефир, помощник президента Владимира Зеленского, прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель обстрела автомобиля во время брифинга Министерства внутренних дел. По его словам, речь идет о запугивании власти.

Слышал несколько версий по телевизору идиотских. Никаких конфликтов в команде (Зеленского — ред.) нет. Все, что говорилось до этого (о существовании споров между Шефиром и Зеленским — ред.) — это все фейки. Наша команда дружная, она движется вперед. По моему мнению, покушение было совершено с целью запугивания высших эшелонов власти. Президент Владимир Александрович очень волевой человек, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет им, народ его поддерживает, — сказал Шефир.

Также помощник Зеленского рассказал о деталях инцидента и отметил, что не понимает причин осуществления покушения на него.

Понимаю, что ехали, внезапно раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец. Поехал дальше, мы ускорили движение. Было жарко. Я сразу позвонил в полицию, сообщил министру МВД об инциденте. Правоохранители действовали оперативно, быстро подобрали. Я остановил по дороге скорую помощь, которая забрала водителя. Водитель — герой, — заявил Шефир.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли из автомата Калашникова 22 сентября около 10.00 возле села Лесники Киевской области. В результате обстрела ранение получил водитель, он находится в реанимации клиники «Феофания». Сергей Шефир не пострадал.