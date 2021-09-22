Шефір назвав мету замаху на нього

https://racurs.ua/ua/n160555-shefir-nazvav-metu-zamahu-na-nogo.html

Ракурс

Сергій Шефір, помічник президента Володимира Зеленського, прокоментував замах на нього. Він також назвав мету обстрілу автомобіля під час брифінгу Міністерства внутрішніх справ. За його словами, йдеться про залякування влади.

Чув кілька версій по телевізору ідіотських. Жодних конфліктів у команді (Зеленського — ред.) немає. Все, що говорилося до цього (про існування суперечок між Шефіром і Зеленським — ред.) — це все фейки. Наша команда дружня, вона рухається вперед. На мою думку, замах було здійснено з метою залякати вищі ешелони влади. Президент Володимир Олександрович дуже вольова людина, його не залякаєш. Він обрав правильний шлях, йде ним, народ його підтримує, — сказав Шефір.

Також помічник Зеленського розповів про деталі інциденту й вказав, що не розуміє причин здійснення замаху на нього.

Розумію, що їхали, раптово пролунали вистріли, поранили водія. Водій молодець. Поїхав далі, ми пришвидшили рух. Було спекотно. Я одразу зателефонував до поліції, повідомив міністру МВС про інцидент. Правоохоронці діяли оперативно, швидко підібрали. Я зупинив по дорозі швидку допомогу, яка забрала водія. Водій — герой, — заявив Шефір.



Нагадаємо, автомобіль Шефіра обстріляли з автомата Калашнікова 22 вересня близько 10.00 біля села Лісники Київської області. Внаслідок обстрілу поранення дістав водій, він перебуває у реанімації в клініці «Феофанія». Сергій Шефір не постраждав.