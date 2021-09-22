Школа в Украине. Фото: ТАСС

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Киевская область закроет школы с уровнем вакцинации менее 80% персонала.

Из-за перевода Украины в «желтую» зону на Киевщине могут закрыть половину школ. На сегодня в них от коронавируса не вакцинировано 80% учителей и технических рабочих. Дистанционное обучение в этих школах не предусмотрено. Об этом 22 сентября заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут. Это справедливое и нужное решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле, — отметил чиновник.

В ОГА сообщили, что на Киевщине функционирует 1 тыс. 255 учебных заведений. Сейчас в регионе работу в «желтой» зоне смогут продолжить 653 заведения. Это: 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.

Володин отметил, что в области из-за пандемии на самоизоляции находится 61 класс из 59 школ. Всего изолированы 1 тыс. 656 учеников и учителей. Еще 86 учеников и 47 учителей продолжат лечиться от коронавируса. Контактных лиц отправили на изоляцию.

Еще месяца не прошло с начала учебного года, а у нас уже больше пол сотни классов находятся на самоизоляции. Это связано с быстрым распространением болезни. Именно поэтому я еще раз акцентирую, насколько важно сейчас иммунизироваться от коронавируса. Только так можно уберечь себя от риска заболеть, — заявил Володин.

Напомним, 22 сентября во время заседания правительства решили, что учебный процесс в Украине будет продолжаться, несмотря на то, что Украина находиться в «желтой» зоне с завтрашнего дня, 23 сентября. Детские сады будут работать, а ученики начальных классов будут учиться очно. Обучение в заведениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.