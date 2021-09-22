Школа в Україні. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n160564-chas-schepytysya-buv-z-kvitnya-kyyivschyna-zakryie-shkoly-bez-80-vakcynaciyi.html

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Київська область закриє школи з рівнем вакцинації менше 80% персоналу.

Через переведення України в «жовту» зону на Київщині можуть закрити половину шкіл. На сьогодні в них від коронавірусу не вакциновано 80% вчителів та технічних робітників. Дистанційне навчання в цих школах не передбачене. Про це 22 вересня заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомила прес-служба облдержадміністрації.

На онлайн-навчання цього разу переводити не будуть. Це справедливе і необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні, — зазначив чиновник.

В ОДА повідомили, що на Київщині функціонує 1 тис. 255 навчальних закладів. Зараз в регіоні роботу в «жовтій» зоні зможуть продовжити 653 заклади. Це: 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти.

Володін зазначив, що в області через пандемію на самоізоляції перебуває 61 клас з 59 шкіл. Всього ізольовані 1 тис. 656 учнів та вчителів. Ще 86 учнів та 47 вчителів продовжать лікуватися від коронавірусу. Контактних осіб відправили на ізоляцію.

Ще місяця не минуло з початку навчального року, а в нас уже понад пів сотні класів перебувають на самоізоляції. Це пов’язано зі швидким поширенням хвороби. Саме тому я ще раз акцентую, наскільки важливо зараз імунізуватись від коронавірусу. Лише так можна уберегти себе від ризику захворіти, — заявив Володін.

Нагадаємо, 22 вересня під час засідання уряду вирішили, що навчальний процес в Україні триватиме, попри те, що Україна перебувати у «жовтій» зоні з завтрашнього дня, 23 вересня. Дитячі садки працюватимуть, а учні початкових класів навчатимуться очно. Навчання у закладах, де персонал не встиг вакцинуватися, буде відбуватися дистанційно.