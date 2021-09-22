Гранаты с беспилотников сбросили боевики на позиции украинских военных

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Боевики на Донбассе применили беспилотники, фото:
Гранаты с беспилотников сбросили боевики на позиции украинских военныхhttps://racurs.ua/n160567-granaty-s-bespilotnikov-sbrosili-boeviki-na-pozicii-ukrainskih-voennyh.htmlРакурс
Российско-террористические войска на Донбассе с начала сегодняшних суток, 22 сентября, пять раз нарушили достигнутые договоренности о прекращении огня.
В частности, у Водяного и Павлополя оккупанты применили два беспилотника, с помощью которых был совершен сброса осколочных гранат ВОГ-17 (гранатометных выстрелов калибра 30 мм). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Также зафиксированы такие случаи обстрелов со стороны боевиков:
- в направлении Светлодарска оккупанты вели прицельный обстрел позиций украинских военных, используя крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов;
- в районе Зайцевого российско-террористические войска вели прицельный огонь из стрелкового оружия.
Отмечая, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, чем заставляли врага прекратить огневую активность.
Потерь среди украинских защитников нет, — подчеркивают в Минобороны. — Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными.
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