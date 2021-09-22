Гранати з дронів скинули бойовики на позиції українських військових

Бойовики на Донбасі застосували безпілотники

https://racurs.ua/ua/n160567-granaty-z-droniv-skynuly-boyovyky-na-pozyciyi-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська на Донбасі з початку сьогоднішньої доби, 22 вересня, п’ять разів порушили досягнуті домовленості про припинення вогню.

Зокрема, біля Водяного та Павлополя окупанти застосували два безпілотники, за допомогою яких було здійснено скидання осколкових гранат ВОГ-17 (гранатометних пострілів калібру 30 мм). Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Також зафіксовані такі випадки обстрілів з боку бойовиків:

у напрямку Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій українських військових, використовуючи великокаліберні кулемети;

поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів;

в районі Зайцевого російсько-терористичні війська вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначаючи, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли, чим змушували ворога припинити вогневу активність.