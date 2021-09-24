Наблюдатели ПАСЕ не заметили голосования в оккупированном Крыму. Фото: novynarnia.com

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Выборы в Госдуму России проходили с нарушениями из-за привлечения к голосованию жителей Крыма и Донбасса. В то же время официальная делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала такие нарушения.

Представители ПАСЕ опубликовали заявление, в котором «высоко оценили хорошее сотрудничество власти». Также они обошли тему принудительного голосования жителей Крыма и Донбасса. Об этом сообщил украинский представитель в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Также делегация отметила беспокойство из-за влияния политических заинтересованных сторон на избирательную базу и среду, которые повлияли на избирательный процесс.

Специальный комитет ПАСЕ не имел возможности проводить наблюдения за выборами. Однако он имел возможность посетить ряд избирательных участков в Москве и Московской области 18−19 сентября.

К сожалению, российское влияние на европейскую политику остается значительным. Напомню, Верховная Рада поддержала моё постановление об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму РФ. Будем дальше настаивать на том, чтобы этот фарс не признавали на международном уровне, — рассказал Гончаренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России в период с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы. Страна-агрессор проводила голосование и на территории временно оккупированного украинского Крыма. Ряд стран мира не признали проведение Россией голосования в Крыму.