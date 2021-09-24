Спостерігачі ПАРЄ не помітили голосування в окупованому Криму. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n160663-sposterigachi-parie-ne-pomityly-golosuvannya-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Вибори в Держдуму Росії проходили з порушеннями через залучення до голосування жителів Криму та Донбасу. Водночас офіційна делегація спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проігнорувала такі порушення.

Представники ПАРЄ опублікували заяву, в якій «високо оцінили хорошу співпрацю влади». Також вони оминули тему примусового голосування жителів Криму та Донбасу. Про це повідомив український представник в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Також делегація відзначила занепокоєння через вплив політичних зацікавлених сторін на виборчу базу та середовище, які вплинули на виборчий процес.

Спеціальний комітет ПАРЄ не мав можливості проводити спостереження за виборами. Однак він мав можливість відвідати ряд виборчих дільниць у Москві та Московській області 18−19 вересня.

На жаль, російський вплив на європейську політику залишається значним. Нагадаю, Верховна Рада підтримала мою постанову про звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми РФ. Будемо далі наполягати на тому, щоб цей фарс не визнавали на міжнародному рівні, — розповів Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії в період з 17 по 19 вересня проходило голосування на виборах депутатів Держдуми. Країна-агресор проводила голосування й на території тимчасово окупованого українського Криму. Низка країн світу не визнали проведення Росією голосування в Криму.