«Слуги» встретили Шмыгаля полупустым залом Рады

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Ракурс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября докладывал в почти пустом зале Верховной Рады.

Сегодня состоялся традиционный час вопросов к правительству, но утром на работу в Раду пришли только 117 нардепов.

Именно такое количество депутатов зарегистрировалось на пленарном заседании 24 сентября. Как видно из фото Яна Доброносова, послушать главу Кабинета министров пришло критически малое количество нардепов монобольшинства. Шмыгаля пригласили на час правительства в Раду, но парламент встретил главу Кабмина пустыми рядами провластной фракции «Слуга народа».

Между тем Шмыгаль 24 сентября рассказывал о подготовке к зиме, закупке газа, новых антиковидных мерах Кабмина и увеличении пенсий и соцвыплат.

На внеочередное заседание Рады, посвященное отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций, 23 сентября собралось чуть больше 100 нардепов.