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Ракурс
«Слуги» встретили Шмыгаля полупустым залом Рады

«Слуги» встретили Шмыгаля полупустым залом Рады (ФОТО)

24 сен 2021, 15:25
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября докладывал в почти пустом зале Верховной Рады.

Сегодня состоялся традиционный час вопросов к правительству, но утром на работу в Раду пришли только 117 нардепов.

"Слуги" встретили Шмыгаля полупустым залом Рады, скриншот видео

Именно такое количество депутатов зарегистрировалось на пленарном заседании 24 сентября. Как видно из фото Яна Доброносова, послушать главу Кабинета министров пришло критически малое количество нардепов монобольшинства. Шмыгаля пригласили на час правительства в Раду, но парламент встретил главу Кабмина пустыми рядами провластной фракции «Слуга народа».

"Слуги" встретили Шмыгаля полупустым залом Рады, фото - Телеграф

Между тем Шмыгаль 24 сентября рассказывал о подготовке к зиме, закупке газа, новых антиковидных мерах Кабмина и увеличении пенсий и соцвыплат.


На внеочередное заседание Рады, посвященное отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций, 23 сентября собралось чуть больше 100 нардепов.

"Слуги" встретили Шмыгаля полупустым залом Рады, фото - Телеграф

Источник: Ракурс


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