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Ракурс
“Слуги” зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради

«Слуги» зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради (ФОТО)

24 вер 2021, 15:25
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 вересня доповідав у майже порожній залі Верховної Ради.

Сьогодні відбулася традиційна година запитань до уряду, але уранці на роботу в Раду прийшли тільки 117 нардепів.

“Слуги” зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради, скріншот відео

Саме така кількість депутатів зареєструвалася на пленарному засіданні 24 вересня. Як видно з фото Яна Доброносова, послухати очільника Кабінету міністрів прийшла критично мала кількість нардепів монобільшості. Шмигаля запросили на годину уряду в Раду, але парламент зустрів очільника Кабміну порожніми рядами провладної фракції «Слуга народу».

“Слуги” зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради, фото - Телеграф

Тим часом Шмигаль 24 вересня розповідав про підготовку до зими, закупівлю газу, нові антиковідні заходи Кабміну і підвищення пенсій та соцвиплат.


На позачергове засідання Ради, присвячене відміні норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій, 23 вересня зібралося трохи більше 100 нардепів.

“Слуги” зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради, фото - Телеграф

Джерело: Ракурс


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