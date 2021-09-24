“Слуги” зустріли Шмигаля напівпорожнім залом Ради

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 вересня доповідав у майже порожній залі Верховної Ради.

Сьогодні відбулася традиційна година запитань до уряду, але уранці на роботу в Раду прийшли тільки 117 нардепів.

Саме така кількість депутатів зареєструвалася на пленарному засіданні 24 вересня. Як видно з фото Яна Доброносова, послухати очільника Кабінету міністрів прийшла критично мала кількість нардепів монобільшості. Шмигаля запросили на годину уряду в Раду, але парламент зустрів очільника Кабміну порожніми рядами провладної фракції «Слуга народу».

Тим часом Шмигаль 24 вересня розповідав про підготовку до зими, закупівлю газу, нові антиковідні заходи Кабміну і підвищення пенсій та соцвиплат.

На позачергове засідання Ради, присвячене відміні норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій, 23 вересня зібралося трохи більше 100 нардепів.