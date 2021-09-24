Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n160681-poteplenie-pridet-v-ukrainu-pogoda-25-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 25 сентября, в субботу, будет немного теплее, чем в прошлые дни. В отдельных регионах пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, 5−11 м/с, порывы до 16 м/с.

Синоптики прогнозируют осадки на севере, востоке и юге. Жители западных областей смогут насладиться ласковым осенним солнцем. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной и дождевой. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ​​поднимутся до 15°.

Погода во Львове ожидается без осадков и с переменной облачностью. Температура воздуха ночью ожидается 7−9°, днем ​​будет 17−18°.

Погода в Харькове прогнозируется с небольшим дождем. Столбики термометров ночью покажут 7−8°, днем ​​поднимутся до 12−14°.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 9−11°, днем ​​- 17°.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 сентября будут относительно спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo