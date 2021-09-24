Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n160681-poteplinnya-zavitaie-v-ukrayinu-pogoda-25-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 25 вересня, в суботу, буде трохи теплішою, ніж у минулі дні. В окремих регіонах пройдуть дощі. Вітер західний, північно-західний, 5−11 м/с, пориви до 16 м/с.

Опади синоптики прогнозують на півночі, сході та півдні. Жителі західних областей зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмурою та дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень піднімуться до 15°.

Погода у Львові очікується без опадів та з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі очікується 7−9°, вдень буде 17−18°.

Погода в Харкові прогнозується з невеликим дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−8°, вдень піднімуться до 12−14°.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря складе 9−11°, вдень — 17°.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 вересня буде відносно спокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo