Узурпация власти — у Порошенко подали заявление на монобольшинство и его сателлитов

https://racurs.ua/n160683-uzurpaciya-vlasti-u-poroshenko-podali-zayavlenie-na-monobolshinstvo-i-ego-satellitov.html

Ракурс

Партия «Европейская солидарность» подает в НАБУ, Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября должностными лицами парламента во время голосования за так называемый антиолигархический закон Зеленского.

Об этом 24 сентября заявила в Раде нардеп Ирина Геращенко.

Конституция Украины определяет право народного депутата Украины на законодательную инициативу, а во время голосования за закон об олигархах в целом в сессионном зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу.

Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Нас не пригласили вовремя на это заседание, — рассказала в Раде Геращенко.

События в парламенте 23 сентября в «ЕС» расценивают как преступления по статьям «воспрепятствование государственному деятелю», «препятствование деятельности народного депутата», «превышение служебных полномочий», «узурпация власти».

«Ракурс» сообщал, что «слуги» и их сателлиты так спешили, что заложили в текст закон три поправки, которые противоречат друг другу. Впрочем, Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Верховной Рады, 24 сентября «решил проблему» тем, что внес правки в стенограмму заседания 23 сентября.

Президентский закон еще не прошел проверку Венецианской комиссии. Спикер Дмитрий Разумков не участвовал в заседании из-за самоизоляция после положительного теста на коронавирус. В его отсутствие Стефанчук поспособствовал принятию так называемого антиолигархического закона упрощенным способом.

В четверг вместо рассмотрения всех 1 тыс. 230 поправок нардепы провели в течение часа постатейное голосование — без всякого обсуждения предложенных депутатами поправок к законопроекту.

«Слуги» все обвинения в незаконности подобного голосования отвергают.

Закон критикует оппозиция, а также спикер Разумков. Вывод Венецианской комиссии поступит в декабре.