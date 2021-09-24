Узурпація влади - в Порошенка подали заяву на монобільшість та її сателітів

https://racurs.ua/ua/n160683-uzurpaciya-vlady-v-poroshenka-podaly-zayavu-na-monobilshist-ta-yiyi-satelitiv.html

Ракурс

Партія «Європейська солідарність» подає до НАБУ, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня посадовими особами парламенту під час голосування за так званий антиолігархічний закон Зеленського.

Про це 24 вересня заявила у Раді нардеп Ірина Геращенко.

Конституція України визначає право народного депутата України на законодавчу ініціативу, а під час голосування за закон про олігархів в цілому в сесійній залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу.

Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання, — розповіла в Раді Геращенко.

Події в парламенті 23 вересня в «ЄС» розцінюють злочинами за статтями «перешкоджання державному діячу», «перешкоджання діяльності народного депутата», «перевищення службових повноважень», «узурпація влади».

«Ракурс» повідомляв, що «слуги» та їхні сателіти так поспішали, що заклали в текст закон три поправки, які суперечать одна одній. Утім, Руслан Стефанчук, віце-спікер Верховної Ради, 24 вересня «вирішив проблему» тим, що вніс правки в стенограму засідання 23 вересня.

Президентський закон ще не пройшов перевірку Венеційської комісії. Спікер Разумков не брав участі у засіданні через самоізоляцію після позитивного тесту на коронавірусну інфекцію. За його відсутності віце-спікер Стефанчук посприяв ухваленню так званого антиолігархічного закону у спрощений спосіб.

У четвер замість розгляду усіх 1 тис. 230 поправок нардепи провели упродовж години постатейне голосування — без жодного обговорення запропонованих депутатами поправок до законопроекту.

«Слуги» всі закиди щодо незаконності подібного голосування відкидають.

Закон критикує опозиція, а також спікер Ради Дмитро Разумков. Висновок Венеційської комісії має надійти у грудні.