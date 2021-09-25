Годовщина катастрофы Ан-26 - тысячи людей несут цветы под Чугуевом

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Память погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсантов чтит 25 сентября Украина. Тысячи людей несут цветы к памятному знаку на Харьковщине. Президент Владимир Зеленский почтил память 26 погибших — 19 курсантов и семи офицеров и членов экипажа.

Год назад в результате падения самолета под Чугуевом Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев, — говорится в Твиттере Зеленского.

На место падения Ан-26 в субботу пришли не менее тысячи человек. Они возложили цветы к временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров. В памятном мероприятии приняли участие родственники погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, представители Вооруженных сил, власти и духовенства.

Посетил место катастрофы и единственный курсант, который уцелел во время падения самолета — Вячеслав Золочевский. По заключению военно-врачебной комиссии, его признали негодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. Учиться на военного летчика дальше он не сможет. В вузе ему предлагали получить другую профессию.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Чугуевом около 20.45 упал военный самолет Ан-26Ш. На месте погибли 25 человек, двух госпитализировали, впоследствии один из пострадавших скончался. Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Уцелел в авиакатастрофе лишь один курсант — Вячеслав Золочевский.

6 октября в Харькове прошла церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26. Они были родом из 11 регионов Украины. Президент Зеленский подписал указ о награждении погибших и курсанта, который выжил в результате катастрофы Ан-26: 27 военных из самолета Ан-26 отмечены медалью «За воинскую службу Украине», 26 из них — посмертно.

23 октября генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Правительственная комиссия назвала такие причины аварии:

отсутствие контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета Воздушных сил;

системные нарушения правил полетов в университете;

недостаточная подготовка экипажа к особым ситуациям;

взлет конвейером (выполнялся шестой полет подряд);

отказ системы управления двигателя;

нарушение плановой таблицы полетов.

В декабре ГБР объявило подозрения трем должностным лицам:

командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову; бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову; экс-руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев» Александру Жуку.



Весной количество подозреваемых по делу увеличилось до шести — подозрения вручили заместителю командира воинской части А4104 Виктору Вовку, заместителю командира по летной подготовке Роману Куценко и депутату областного совета Александру Туринскому, который на момент катастрофы исполнял обязанности начальника вуза.

5 мая ГБР завершило расследование катастрофы Ан-26 в Харьковской области. В деле — 61 том. За время расследования было проведено более 150 экспертиз.