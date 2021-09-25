Роковини катастрофи Ан-26 - тисячі людей несуть квіти під Чугуєвом

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Пам’ять загиблих в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсантів вшановує 25 вересня Україна. Тисячі людей несуть квіти до пам’ятного знака на Харківщині. Президент Володимир Зеленський вшанував 26 загиблих — 19 курсантів та сімох офіцерів і членів екіпажу.

Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв, — йдеться в Твіттері Зеленського.

На місце падіння Ан-26 у суботу прийшли не менше тисячі осіб. Вони поклали квіти до тимчасового каменя та портретів загиблих курсантів та офіцерів. У пам’ятному заході взяли участь родичі загиблих, курсанти та викладачі Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, представники Збройних сил, влади і духовенства.

Відвідав місце катастрофи й єдиний курсант, котрий уцілів під час падіння літака — В’ячеслав Золочевський. За висновком військово-лікарської комісії, його визнали непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Навчатися на військового льотчика далі він не зможе. У виші йому пропонували опанувати іншу професію.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Чугуєвом близько 20.45 впав військовий літак Ан-26Ш. На місці загинуло 25 осіб, двох госпіталізували, згодом один з потерпілих помер. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них (ст. 416 КК України). Вижив в авіакатастрофі лише один курсант — В’ячеслав Золочевський.

6 жовтня у Харкові пройшла церемонія прощання із загиблими в катастрофі Ан-26. Вони були родом з 11 регіонів України. Президент Зеленський підписав указ про нагородження загиблих і курсанта, який вижив внаслідок катастрофи Ан-26: 27 військових з літака Ан-26 відзначені медаллю «За військову службу Україні», 26 з них — посмертно.

23 жовтня генерал-майора Олександра Турінського відсторонили від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Урядова комісія оголосила такі причини аварії:

відсутність контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського університету Повітряних сил;

системні порушення правил польотів в університеті;

недостатня підготовка екіпажу до особливих ситуацій;

взльоти конвеєром (виконувався шостий політ поспіль);

відмова системи управління двигуна;

порушення планової таблиці польотів.

У грудні ДБР оголосило підозри трьом посадовцям:

командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову; колишньому командиру військової частини А4104 В’ячеславу Глазунову; екс-керівнику управління польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександру Жуку.



Навесні кількість підозрюваних у справі зросла до шістьох — підозри вручили заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку, заступнику командира з льотної підготовки Роману Куценку та депутату обласної ради Олександру Турінському, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника вишу.

5 травня ДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині. У справі — 61 том. За час розслідування було проведено понад 150 експертиз.