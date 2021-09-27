Сам себе наблюдательный совет — Кабмин ввел ручное управление "Нафтогазом"

https://racurs.ua/n160772-sam-sebe-nabludatelnyy-sovet-kabmin-vvel-ruchnoe-upravlenie-naftogazom.html

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Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета НАК «Нефтегаз Украины» от государства и получил право выполнять функции наблюдательного совета.

О прекращении полномочий всех членов наблюдательного совета НАК сообщила в Facebook уже теперь бывший член совета Юлия Ковалив.

Она написала, что Кабинет министров Украины и новое руководство будут сами принимать все важные для компании решения.

Кроме того, правительство назначило новое правление. «РБК-Украина» пишет, что членами правления «Нафтогаза» стали:

Маврикий Калугин, советник главы правления по вопросам добычи газа;

Владислав Воловик, советник председателя правления;

Елена Бойченко, директор по управлению персоналом и социальной политики «Группы Нафтогаз»;

Роман Чумак, глава казначейских операций «Группы Нафтогаз» — начальник казначейского департамента.

Кабмин после этих ротаций получил право выполнять функции наблюдательного совета.

28 апреля 2021 года Кабмин распустил наблюдательный совет, уволил главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил на его место Юрия Витренко. В НАК тогда заявили, что принятое решение — юридическое манипуляция. После этого члены наблюдательного совета подали уведомление о досрочном прекращении своих полномочий. Со своей стороны правительство призвало членов наблюдательного совета «Нафтогаза» остаться на должностях до избрания нового состава.

7 сентября премьер Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза».

СМИ писали, что 27 сентября Кабинет министров назначил новое правления НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее «Нафтогаз» заявил, что у НАК закончились деньги, компания терпит убытки. С соответствующим письмом НАК обратилась в Кабмин. Но Шмыгаль заявил, что у «Нафтогаза для текущей деятельности деньги есть».

Отставка Коболева и членов наблюдательного совета объяснялась в Кабмине ухудшением финансовых показателей, но СМИ писали, что реальной причиной было желание Офиса президента отнять у компании зарезервированные для покупки газа 50 млрд грн и направить их на «Большую стройку».

Источник: Ю. Коваль, «РБК-Украина»