Сам собі наглядова рада - Кабмін запровадив ручне управління "Нафтогазом"

https://racurs.ua/ua/n160772-sam-sobi-naglyadova-rada-kabmin-zaprovadyv-ruchne-upravlinnya-naftogazom.html

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Кабмін звільнив трьох членів наглядової ради НАК «Найтогаз України» від держави і отримав право виконувати функції наглядової ради.

Про припинення повноважень всіх членів наглядової ради НАК повідомила в Facebook вже тепер колишній член ради Юлія Ковалів.

Вона написала, що Кабінет міністрів України і нове керівництво прийматимуть всі важливі для компанії рішення.

Уряд призначив нове правління. «РБК-Україна» пише, що членами правління «Нафтогазу» стали:

Маврикій Калугін, радник голови правління з питань видобутку газу; Владислав Воловик, радника голови правління;

Олена Бойченко, директор з управління персоналом і соціальної політики «Групи Нафтогаз»;

Роман Чумак, глава казначейських операцій «Групи Нафтогаз» — начальник казначейського департаменту.

Кабмін після цих ротацій отримав право виконувати функції наглядової ради.

28 квітня 2021 року Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив главу правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва і призначив на його місце Юрія Вітренка. У НАК тоді заявили, що прийняте рішення — юридична маніпуляція. Після цього члени наглядової ради подали повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Зі свого боку уряд закликав членів наглядової ради «Нафтогазу» залишитися на посадах до обрання нового складу.

7 вересня прем'єр Денис Шмигаль доручив першому віцепрем'єру — міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради Нафтогазу.

ЗМІ писали, що 27 вересня, Кабінет міністрів призначив нове правління НАК «Нафтогаз України».

Раніше «Нафтогаз» заявив, що у НАКу закінчилися гроші, компанія зазнає збитків. З відповідним листом НАК звернулася в Кабмін. Але Шмигаль заявив, що у «Нафтогазу для поточної діяльності гроші є".

Відставка Коболєва і членів наглядової ради пояснювалася в Кабміні погіршенням фінансових показників, але ЗМІ писали, що реальною причиною було бажання Офісу президента відняти у компанії зарезервовані для купівлі газу 50 млрд грн і спрямувати їх на «Велике будівництво».

Джерело: Ю. Ковалів, «РБК-Україна»