Промышленный гигант юга Украины закрылся из-за отсутствия газа

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Одесский припортовый завод не может работать. Он остановился 10 дней назад из-за нехватки газа и пока не способен возобновить работу, поскольку остался без поставщика топлива.

Первый заместитель директора ОПЗ Николай Крысенок рассказал «Думской», что сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd., победившая в июле на конкурсе по выбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ, отказалась подписать договор с предприятием.

После проведения конкурса компания выяснила, что не может получить лицензию на поставку газа. Dachex обвинила завод в халатности при составлении порядке проведения конкурса, поскольку наличие такой лицензии не было условием для участия в отборе.

Уже когда сингапурцы готовили документы для получения лицензии, то обнаружили, что нерезиденту оформить лицензию невозможно.

Компания потребовала от завода вернуть 100 тыс. долл., уплаченных в качестве обеспечения.

19 сентября ОПЗ приостановил работу из-за отказа бывшего давальца, компании «Агро Газ Трейдинг» поставлять газ на предприятие. Руководство завода надеялось снова запустить производство 1 ноября по давальческим контрактам с новым поставщиком.

АО «Одесский припортовый завод» — государственное предприятие химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. АО «ОПЗ» также занимается перегрузкой химической продукции.

Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Оно входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Источник: «Думская»