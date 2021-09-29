Промисловий гігант півдня України закрився через відсутність газу

https://racurs.ua/ua/n160894-promyslovyy-gigant-pivdnya-ukrayiny-zakryvsya-cherez-vidsutnist-gazu.html

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Одеський припортовий завод не може працювати. Він зупинився 10 днів тому через нестачу газу і поки не здатний відновити роботу, оскільки залишився без постачальника газу.

Перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик розповів «Думській», що сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. Ltd., яка перемогла в липні на конкурсі з вибору постачальника давальницької сировини для ОПЗ, відмовилася підписати договір з підприємством.

Після проведення конкурсу компанія з’ясувала, що не може отримати ліцензію на постачання газу. Dachex звинуватила завод в недбалості при складанні порядку проведення конкурсу, оскільки наявність такої ліцензії не було умовою для участі в відборі.

Вже коли сінгапурці готували документи для отримання ліцензії, то виявили, що нерезиденту оформити ліцензію неможливо.

Компанія зажадала від заводу повернути 100 тис. дол., сплачених в якості забезпечення.

19 вересня ОПЗ призупинив роботу через відмову колишнього давальця, компанії «Агро Газ Трейдинг» поставляти газ на підприємство. Керівництво заводу сподівалося знову запустити виробництво 1 листопада за давальницьким контрактом з новим постачальником.

АТ «Одеський припортовий завод» — державне підприємство хімічної галузі України. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. АТ «ОПЗ» також займається перевантаженням хімічної продукції.

Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Воно входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Джерело: «Думська»