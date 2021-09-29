Ціни на газ в Україні. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n160893-v-yakyh-mistah-ukrayiny-naybilshe-podorojchaie-gaz-z-1-jovtnya-tablycya.html

Ракурс

Ціну на газ у жовтні для населення в Україні опублікували газопостачальні компанії.

Річні базові ціни палива для побутових споживачів залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль. фіксована ціна «блакитного палива» у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за куб. м. Про це повідомляє «ГазПравда».

Зазначається, що найвищі ціни за газ запропонували «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» та «Херсонська обласна енергопостачальна компанія». Тут куб. м газу коштує 13,5 грн. При цьому більшість компаній встановила ціни до 9 грн за куб. м.

Найнижчі ціни газу встановлені наступними газопостачальними компаніями:

«Агросинтез Трейдінг» — 7,80 грн за куб. м,

«Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» — 7,88 грн за куб. м,

«Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» — 7,89 грн за куб. м,

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» — 7,96 грн за куб. м.

Як відомо, з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна газу. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. На фіксовані ціни споживачів перевели автоматично, однак при бажанні українці можуть обрати собі місячну чи сезонну ціну. Сезонні тарифні плани передбачають рівномірну оплату, тобто можливість сплачувати за паливо рівними частинами щомісяця.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» обіцяли, що тарифи на газ в Україні в новому опалювальному сезоні зафіксуються на позначці 7,4 грн за кубометр. Це втричі нижча ціна, ніж поточна вартість на спотових ринках.