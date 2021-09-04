Вартість газу в новому опалювальному сезоні назвали в «Нафтогазі»

Газ. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/ua/n159647-vartist-gazu-v-novomu-opaluvalnomu-sezoni-nazvaly-v-naftogazi.html

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Тарифи на газ в Україні в новому опалювальному сезоні зафіксуються на позначці 7,4 грн за кубометр.

Це втричі нижча ціна, ніж поточна вартість на спотових ринках. Про це заявив очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»

За його словами, якщо підприємства теплокомуненерго будуть використовувати газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть брати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

Раніше агентство Fitch Ratings підвищило свій прогноз цін на газ на 2021−2022 роки в Європі через погані погодні умови, стабільне скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019−2020 років. При цьому висока конкуренція за скраплений газ з азійським і американським регіоном не дозволить у короткому часі збільшити постачання ресурсу в Європу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на газовій біржі в Україні ціна на газ встановила історичний максимум. 20,1 тис. грн за тисячу кубометрів — це найвища ціна на українському ринку газу з моменту його відкриття у 2015 році.