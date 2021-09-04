Стоимость газа в новом отопительном сезоне назвали в «Нафтогазе»

Газ. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n159647-stoimost-gaza-v-novom-otopitelnom-sezone-nazvali-v-naftogaze.html

Ракурс

Тарифы на газ в Украине в новом отопительном сезоне зафиксируются на отметке 7,4 грн за кубометр.

Это в три раза меньше, чем текущая стоимость на спотовых рынках. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

По его словам, если предприятия теплокоммунэнерго будут использовать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут принимать этот объем по цене 7,4 гривны.

Ранее агентство Fitch Ratings повысило свой прогноз цен на газ на 2021−2022 годы в Европе из-за плохих погодных условий, стабильного сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижения запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019−2020 годов. При этом высокая конкуренция за сжиженный газ с азиатским и американским регионом не позволит в короткое время увеличить поставки ресурса в Европу.

Напомним, ранее мы сообщали, что на газовой бирже в Украине цена на газ установила исторический максимум. 20,1 тыс. грн за тысячу кубометров — это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году.