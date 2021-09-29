Цены на газ в Украине. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n160893-v-kakih-gorodah-ukrainy-bolshe-vsego-podorojaet-gaz-s-1-oktyabrya-tablica.html

Ракурс

Цену на газ в октябре для населения в Украине опубликовали газоснабжающие компании.

Годовые базовые цены топлива для бытовых потребителей остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд. Фиксированная цена «голубого топлива» в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за куб. м. Об этом сообщает «ГазПравда».

Отмечается, что самые высокие цены за газ предложили «Черновицкая областная энергоснабжающая компания», «Житомирская областная энергопоставляющая компания» и «Херсонская областная энергоснабжающая компания». Здесь куб. м газа стоит 13,5 грн. При этом большинство компаний установила цены до 9 грн за куб. м.

Самые низкие цены газа установлены следующими газоснабжающими компаниями:

«Агросинтез Трейдинг» —7,80 грн за куб. м,

«Евода Трейд» КП «Луцкводоканал» — 7,88 грн за куб. м,

«Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт» — 7,89 грн за куб. м,

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» —7,96 грн за куб. м.

Как известно, с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена газа. Ее поставщики могут менять лишь в сторону снижения. На фиксированные цены потребителей перевели автоматически, однако при желании украинцы могут выбрать себе месячную или сезонную цену. Сезонные тарифные планы предусматривают равномерную оплату, то есть возможность платить за топливо равными частями ежемесячно.

Напомним, в «Нафтогазе» обещали, что тарифы на газ в Украине в новом отопительном сезоне зафиксируются на отметке 7,4 грн за куб. м. Это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.