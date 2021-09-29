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Ракурс
Кабмин решил заплатить премии не дотянувшим до пьедестала олимпийцам

Кабмин решил заплатить премии не дотянувшим до пьедестала олимпийцам

29 сен 2021, 13:31
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Премии для олимпийцев, которым совсем немного не хватило, чтобы выйти в тройку призеров на Олимпийских играх в Токио, установил Кабмин.

На заседании правительства 29 сентября глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о стимулировании спортсменов, занявших 4−6 места в Токио.

Такие выплаты касаются 25 спортсменов. В частности, 200 тыс. грн получат олимпийцы, которые завоевали четвертое место, а также их тренера.

За пятое место в Токио спортсмен и тренер получит 140 тыс., за шестое — 100 тыс. грн.

Напомним, что за «золотую» медаль наши спортсмены получали 125 тыс долл., «серебряную» — 80 тыс. долл. и 55 тыс. долл. получили бронзовые призеры.


Кроме того, Кабмин сегодня объявил о 12 стипендиях для тренеров, которые будут готовить спортсменов к зимней Олимпиаде в Китае 2022 года. их размер — 40 тыс. грн.

Правительство также выплатит стипендии талантливым спортсменам-детям с инвалидностью (89 человек). Размер таких выплат составит более 5 тыс. грн. Правительство утвердило стипендии и для 43 тренеров этих спортсменов.

Источник: Ракурс


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