Кабмін виплатить премії олімпійцям, які не дотягнули в Токіо до п’єдесталу

https://racurs.ua/ua/n160899-kabmin-vyplatyt-premiyi-olimpiycyam-yaki-ne-dotyagnuly-v-tokio-do-piedestalu.html

Ракурс

Премії для олімпійців, яким зовсім трохи не вистачило до трійки призерів на Олімпійських іграх в Токіо, встановив Кабмін.

На засіданні уряду 29 вересня очільник уряду Денис Шмигаль повідомив про стимулювання спортсменів, що посіли 4−6 місця в Токіо.

Такі виплати стосуються 25 спортсменів. Зокрема, 200 тис. грн отримають олімпійці, які завоювали четверте місце, а також їхні тренери.

За п’яте місце в Токіо спортсмен і тренер отримає 140 тис., за шосте — 100 тис. грн.

Нагадаємо, що за «золоту» медаль наші спортсмени отримували 125 тис дол., «срібну» — 80 тис дол. і 55 тис. дол. отримали бронзові призери.

Крім того, Кабмін сьогодні оголосив про 12 стипендій для тренерів, які готуватимуть спортсменів до зимової Олімпіади в Китаї 2022 року. їхній розмір — 40 тис. грн.

Уряд також виплатить стипендії талановитим спортсменам-дітям з інвалідністю (89 осіб). Розмір таких виплат становитиме понад 5 тис. грн. Уряд затвердив стипендії і для 43 тренерів цих спортсменів.