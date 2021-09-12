Гімнаст Верняєв погрожує зміною громадянства через конфлікт у збірній

https://racurs.ua/ua/n160030-gimnast-vernyaiev-pogrojuie-zminou-gromadyanstva-cherez-konflikt-u-zbirniy.html

Ракурс

Олег Верняєв, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпіади-2016, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, прагне скоротити термін своєї дискваліфікації через позитивну допінг-пробу, щоб представляти Україну на Олімпіаді-2024. Проте планує поставити ультиматум збірній щодо зміни умов підготовки. Інакше Верняєв не виключає зміни громадянства.

Верняєва дискваліфікували у справі щодо вживання мельдонію на чотири роки, починаючи з листопада 2020 року, — тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, однак літні Олімпійські ігри у Токіо пропустив, пише «Суспільне. Спорт».

Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації — ред.). Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, «сюсюкання не буде» — буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати, — зазначив Верняєв.

Спортсмен додав, що ще не шукав жодних пропозицій від інших країн, оскільки він ще не повернувся у спорт. Верняєв також натякнув на існування конфліктів у колі гімнастів під час тренувань.

Проблема в людях, які у нас перебувають у залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна та маленькі діти. Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських ігор, — сказав спортсмен.

Водночас Верняєв запевнив, що не має наміру покидати українську збірну. Він додав, що йому «молодь не заважає", а ті, кому заважає, ймовірно, бояться конкуренції.

Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл (до Парижа-2024 — ред.), коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де буду потрібен, — підсумував Верняєв.



Нагадаємо, Олегу Верняєву зараз 27 років. Він став олімпійським чемпіоном на Іграх у Ріо в 2016 році (на брусах), а також віце-чемпіоном Олімпіади-2016 у багатоборстві.

Джерело: «Суспільне. Спорт»