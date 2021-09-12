Гимнаст Верняев пригрозил изменить гражданство из-за конфликта в сборной

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Олег Верняев, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира по спортивной гимнастике, стремится сократить срок своей дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, чтобы представить Украину на Олимпиаде-2024. Однако планирует поставить ультиматум сборной по изменению условий подготовки. Иначе Верняев не исключает изменения гражданства.

Верняева дисквалифицировали по делу о употребление мельдония на четыре года, начиная с ноября 2020 года, — то есть до ноября 2024 года. Украинский гимнаст подал апелляцию на это решение, однако летние Олимпийские игры в Токио пропустил, пишет «Суспільне. Спорт».

Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации — ред.). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» — будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать, — отметил Верняев.

Спортсмен добавил, что еще не искал никаких предложений от других стран, поскольку он еще не вернулся в спорт. Верняев также намекнул на существование конфликтов в кругу гимнастов во время тренировок.

Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дядьки говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, — сказал спортсмен.

В то же время Верняев заверил, что не намерен покидать украинскую сборную. Он добавил, что ему «молодежь не мешает», а тем, кому она мешает, возможно боятся конкуренции.

Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл (Париж-2024 — ред.), когда я понимаю, что могу выигрывать медали. Зачем мне идти, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где буду нужен, — подытожил Верняев.



Напомним, Олегу Верняеву сейчас 27 лет. Он стал олимпийским чемпионом на Играх в Рио в 2016 году (на брусьях), а также вице-чемпионом Олимпиады-2016 в многоборье.

Источник: «Суспільне. спорт»