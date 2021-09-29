Алкоголь в ресторанах будут продавать по-новому – что нужно знать. Фото: aif.ua

https://racurs.ua/n160901-alkogol-v-restoranah-budut-prodavat-po-novomu-chto-nujno-znat.html

Ракурс

Правила продажи алкоголя в барах и ресторанах меняются с 1 октября. Соответствующий приказ поступил от Министерства финансов Украины.

Новый уровень контроля предполагает указания в фискальном чеке номера акцизной марки проданной бутылки. Об этом пишет «Новое время».

Раньше официант, получив заказ, сразу вбивал его в планшет, программа автоматически разделяла его на заказ для кухни и бара и отправляла поварам и бармену «встречки». На это он тратил несколько минут.

Но с 1 октября, согласно приказу Минфина, при заказе алкоголя официант должен не просто набрать его название, а взять соответствующую бутылку, отсканировать штрих-код акцизной марки (а если нет сканера, а его на данный момент ни у кого нет, — вбить десятизначный номер вручную) и только после этого программа отправит «встречку» на бар.

Если же это коктейль и туда входят три алкогольных ингредиента, то придется сбегать к бармену, взять открытые бутылки и набрать номера акцизных марок со всех трех бутылок. Если же официант что-то напутает, заведению грозит штраф.

Как понимаете, ни разработчики РРО, ни разработчики ресторанного ПО еще не обновили свой продукт под новые требования и «тестировать», как оно будет работать, мы сможем по факту. И «по факту» собирать штрафы за набитые шишки и ошибки в администрировании этого процесса, — сообщает издание.

Источник: «Новое время»