Алкоголь у ресторанах продаватимуть по-новому – що потрібно знати. Фото: aif.ua

https://racurs.ua/ua/n160901-alkogol-u-restoranah-prodavatymut-po-novomu-scho-potribno-znaty.html

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Правила продажу алкоголю в барах та ресторанах змінюються з 1 жовтня. Відповідний наказ надійшов від Міністерства фінансів України.

Новий рівень контролю передбачає зазначення у фіскальному чеку номера акцизної марки проданої пляшки. Про це пише «Новое время».

Раніше офіціант, отримавши замовлення, відразу вбивав його в планшет, програма автоматично розділяла його на замовлення для кухні та бару і відправляла кухарям і бармену «зустрічки». На це він витрачав кілька хвилин.

Але з 1 жовтня, згідно з наказом Мінфіну, при замовленні алкоголю офіціант повинен не просто набрати його назву, а взяти відповідну пляшку, відсканувати штрих-код акцизної марки (а якщо немає сканера, а його зараз немає ні в кого, — вбити десятизначний номер вручну) і тільки після цього програма відправить «зустрічку» на бар.

Якщо ж це коктейль і туди входять три алкогольні інгредієнти, то доведеться збігати до бармена, взяти відкриті пляшки та набрати номери акцизних марок з усіх трьох пляшок. Якщо ж офіціант щось наплутає, закладові загрожує штраф.

Як розумієте, ні розробники РРО, ні розробники ресторанного ПЗ ще не оновили свій продукт під нові вимоги, і «тестувати», як воно працюватиме, ми зможемо за фактом. І «за фактом» збирати штрафи за набиті гулі та помилки в адмініструванні цього процесу, — повідомляє видання.

Джерело: «Новое время»