Совершить самоподжог пытался мужчина в Офисе президента (ФОТО)

https://racurs.ua/n160990-sovershit-samopodjog-pytalsya-mujchina-v-ofise-prezidenta-foto.html

Ракурс

Совершить самоподжог пытался мужчина в Офисе президента Украины. Инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Неизвестный облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Об этом сообщает Муниципальная варта Киева в Фейсбук.

В здании Офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями, — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина общается со следователями.

Напомним, 4 августа Кабинет министров захватил бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара. Впоследствии он сдался правоохранителям. После инцидента полиция открыла четыре уголовных производства. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что мужчина сдался после разговора с товарищем. Ему назначили психиатрическую экспертизу.