Вчинити самопідпал намагався чоловік в Офісі президента

https://racurs.ua/ua/n160990-vchynyty-samopidpal-namagavsya-cholovik-v-ofisi-prezydenta-foto.html

Ракурс

Вчинити самопідпал намагався чоловік в Офісі президента України. Інцидент стався у четвер, 30 вересня. Невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва у Фейсбук.

В будівлі Офісу президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе. Завадили цьому поліцейські, які загасили полум’я вогнегасниками, — йдеться в повідомленні.

Зараз чоловік спілкується зі слідчими.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару. Згодом він здався правоохоронцям. Після інциденту поліція відкрила чотири кримінальні провадження. Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що чоловік здався після розмови з товаришем. Йому призначили психіатричну експертизу.