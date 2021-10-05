Момент гона оленей в Зоне отчуждения попал на фото: Сергей Жила

https://racurs.ua/n161179-v-chernobylskoy-zone-snyali-brachnye-igry-oleney-foto.html

Ракурс

В Чернобыльском заповеднике продолжается брачный период оленей.

Однако в этом году он проходит с определенными различиями — проходит не менее интенсивно, чем в прошлом году. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Возможно, он несколько запаздывает и растягивается во времени из-за более сложной зимовки 2020−2021 годов, — отмечается в сообщении.

Во время брачных игр олень для подачи рева очень своеобразно складывает губы, чтобы сформировать резонаторную трубу. Этот момент попал на один из снимков.

Размеры рогов, мощность рева, его тембр и наконец турнирные способности оленей в поединках лучше всего характеризуют физиологическое состояние этих животных. Именно специфическая структура рыковища позволяет объективно определить лучшего из лучших, — отмечают в заповеднике.

На другом снимке можно увидеть, как олениха, которая спешит в центр места рева оленей, пробегает рядом с самцом с большими рогами.

Третье фото показывает, как олень на большой скорости преследует самку, пытается ее остановить и вернуть обратно.

Скорость настолько высока, что пара буквально влетает в объектив камеры, — отмечается в сообщении.

Еще одному фото изображена своеобразная реакция «вынюхивания» готовности к спариванию олениц главным оленем, фаворитом, или реакция «флемен». Многие копытные имеют в небе ротовой полости специальный орган для определения запахов — вомероназальный орган, который имеет важное значение для формирования полового поведения. Рецепторная поверхность этого органа размещена в месте струи вдыхаемого воздуха.