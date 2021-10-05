Миті гону оленів у Зоні відчуження потрапили на фото: Сергій Жила

https://racurs.ua/ua/n161179-u-chornobylskiy-zoni-zafilmuvaly-shlubni-igry-oleniv-foto.html

Ракурс

У Чорнобильському заповіднику триває шлюбний період оленів.

Проте в цьому році він відбувається з певними відмінностями — минає він менш інтенсивно, аніж торік. Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Можливо, він дещо запізнюється й розтягується у часі через більш складну зимівлю 2020 -2021 років, — зазначається в повідомленні.

Під час шлюбних ігор олень для подачі реву дуже своєрідно складає губи, щоб сформувати резонаторну трубу. Цей момент потрапив на один зі знімків.

Розміри рогів, потужність реву, його тембр і нарешті турнірні здібності оленів у поєдинках найкраще характеризують фізіологічний стан цих тварин. Саме специфічна структура риковиська дає змогу об'єктивно визначити кращого з кращих, — зазначають у заповіднику.

На іншому знімку можна побачити, як олениця, яка поспішає у центр риковиська, пробігає поряд з самцем з великими рогами.

Третє фото показує, як олень на великій швидкості переслідує самицю, намагається її зупинити і повернути назад на риковисько.

Швидкість настільки висока, що пара буквально влітає в об'єктив камери, — зазначається в повідомленні.

Ще одному фото зображена своєрідна реакція «винюхування» готовності до спарювання олениць головним оленем, фаворитом риковиська, або реакція «флемен». Багато копитних мають у піднебінні ротової порожнини спеціальний орган для визначення запахів — вомероназальний орган, котрий має важливе значення для формування статевої поведінки. Рецепторна поверхня цього органу розміщена у місці струменя повітря, що вдихається.