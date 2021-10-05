На драку с копами в Чернигове выезжали патрули, но они не предотвратили убийство

Артур Ерохин. Фото: ФБ

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В Чернигове убийство полицейского Артура Ерохина расследует прокуратура. На данный момент назначено служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий черниговских патрульных в ночь преступления.

На место происшествия после нескольких обращений приезжало несколько экипажей. Об этом заявил руководитель Черниговской окружной прокуратуры Павел Герасименко.

По его словам, после расследования прокуратура оценит полноту выполнения служебных обязанностей полицейских, которые не смогли предотвратить убийство.

Мотивы конфликта устанавливаются. Версия убийства будет сформирована в ходе дальнейшего расследования, — уточнил Герасименко.

Напомним, в Чернигове в результате избиения группой подростков умер полицейский, еще один госпитализирован. Инцидент произошел 2 октября около 1.00.

На момент инцидента оба правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде. Впоследствии в полиции сообщили о задержании шестерых подозреваемых.

Сначала один из полицейских дрался с малолетним один на один, после чего злоумышленник позвал на подмогу еще пять человек, которые группой начали бить копов.