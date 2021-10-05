На бійку з копами в Чернігові виїжджали патрулі, але вони не запобігли убивству

Артур Єрохін. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161201-na-biyku-z-kopamy-v-chernigovi-vyyijdjaly-patruli-ale-vony-ne-zapobigly-ubyvstvu.html

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У Чернігові вбивство поліцейського Артура Єрохіна розслідує прокуратура. Наразі призначено службове розслідування, щоб перевірити правомірність дій чернігівських патрульних у ніч злочину.

На місце події після кількох звернень приїжджало декілька екіпажів. Про це заявив керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко.

За його словами, після розслідування прокуратура оцінить повноту виконання службових обов’язків поліцейських, які не змогли запобігти вбивству.

Мотиви конфлікту наразі встановлюються. Версія вбивства буде сформована у ході подальшого розслідування, — уточнив Герасименко.

Нагадаємо, у Чернігові в результаті побиття групою підлітків помер поліцейський, ще одного госпіталізували.

Інцидент стався 2 жовтня близько 1.00. На момент інциденту обидва правоохоронці перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Згодом у поліції повідомили про затримання шістьох підозрюваних.

Спочатку один із поліцейських бився з малолітнім сам на сам, після чого зловмисник покликав на підмогу ще п’ятьох осіб, які групою почали бити копів.