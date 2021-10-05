На Південному полюсі зареєстрували найхолоднішу зиму

Південний полюс. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161200-na-pivdennomu-polusi-zareiestruvaly-nayholodnishu-zymu.html

Ракурс

Найхолоднішу зиму за всю історію спостережень зафіксували на Південному полюсі.

Метеостанція заміряла рекордно холодні температурні значення — у середньому у вересні на Південному полюсі було −61,1°C. Про це повідомляє The Watchers.

Новий рекорд оновив значення 1976 року. За словами дослідника з Університету Вісконсину Меттью Лазарі, цією зимою на станції неодноразово було близько −73,3°C.

30 вересня температура на станції «Схід» опустилася до −79,3°C, що майже відповідає світовому рекорду найнижчої температури в жовтні, яка становить −80°C. Світовий рекорд за весь час — −89,2 °C. Тенденція до похолодання домінує в східній Антарктиді та західній Антарктиді, тоді як тенденція до потепління існує на Антарктичному півострові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату через діяльність людини прискорили процес руху полюсів Землі. На обертання будь-якого об'єкта впливає те, як розподіляється його вага. Виявляється, розподіл ваги Землі постійно змінюється відповідно до зміни розплавлених нутрощів планети та трансформації поверхні.

Джерело: The Watchers