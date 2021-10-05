На Южном полюсе зарегистрировали самую холодную зиму

Южный полюс. Фото: istock

https://racurs.ua/n161200-na-ujnom-poluse-zaregistrirovali-samuu-holodnuu-zimu.html

Ракурс

Самую холодную зиму за всю историю наблюдений зафиксировали на Южном полюсе.

Метеостанция замерила рекордно холодные температурные значения — в среднем в сентябре на Южном полюсе было −61,1°C. Об этом сообщает The Watchers.

Новый рекорд обновил значение 1976 года. По словам исследователя из Университета Висконсина Мэттью Лазаре, этой зимой на станции неоднократно было около −73,3°C.

30 сентября температура на станции «Восток» опустилась до −79,3°C, что почти соответствует мировому рекорду низкой температуры в октябре, который составляет −80°C. Мировой рекорд за все время — −89,2°C.

Тенденция к похолоданию доминирует в восточной Антарктиде и западной Антарктиде, тогда как тенденция к потеплению наблюдается на Антарктическом полуострове.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата из-за деятельности человека ускорили процесс движения полюсов Земли. На вращение любого объекта влияет то, как распределяется его вес. Оказывается, распределение веса Земли постоянно меняется в соответствии с изменением расплавленных внутренностей планеты и трансформации поверхности.

Источник: The Watchers