Испания прервала историческую серию Италии и вышла в финал Лиги Европы

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Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 нанесли поражение соперникам из национальной команды Италии в матче ½ финала Лиги наций УЕФА.

В составе испанской сборной оба гола во встрече, которая прошла в Милане, провел Ферран Торрес — на 17-й и 45+2 минутах. Среди итальянских игроков отличился Лоренцо Пеллегрини.

С 42 минуты сборная Италии играла в меньшинстве: главный судья встречи россиянин Сергей Карасев удалил капитана команды Леонардо Бонуччи, который получил второе (первое — на 30-й минуте) предупреждение.

В финале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Поражение от испанцев сборная Италии прервало рекордную серию побед, которая составила 37 матчей. До этого Италия последний раз проигрывала 10 сентября 2018 года, уступив Португалии в матче Лиги наций УЕФА (0:1). Эта серия помогла итальянцам выиграть Чемпионат Европы-2020.

Интересные факты матча: