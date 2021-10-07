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Ракурс
Испания прервала историческую серию Италии и вышла в финал Лиги Европы

Испания прервала историческую серию Италии и вышла в финал Лиги Европы (ВИДЕО)

7 окт 2021, 09:18
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Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 нанесли поражение соперникам из национальной команды Италии в матче ½ финала Лиги наций УЕФА.

В составе испанской сборной оба гола во встрече, которая прошла в Милане, провел Ферран Торрес — на 17-й и 45+2 минутах. Среди итальянских игроков отличился Лоренцо Пеллегрини.

С 42 минуты сборная Италии играла в меньшинстве: главный судья встречи россиянин Сергей Карасев удалил капитана команды Леонардо Бонуччи, который получил второе (первое — на 30-й минуте) предупреждение.

Испания прервала историческую серию Италии и вышла в финал Лиги Европы

В финале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Поражение от испанцев сборная Италии прервало рекордную серию побед, которая составила 37 матчей. До этого Италия последний раз проигрывала 10 сентября 2018 года, уступив Португалии в матче Лиги наций УЕФА (0:1). Эта серия помогла итальянцам выиграть Чемпионат Европы-2020.

Испания прервала историческую серию Италии и вышла в финал Лиги Европы


Интересные факты матча:

  • за Испанию в основе вышел 17-летний Гави. Он дебютировал во взрослом футболе в этом году и сыграл за «Барселону» в чемпионате всего пять раз;
  • трибуны Милана освистали вратаря Доннарумму. Он впервые вернулся в город после трансфера. Еще перед игрой фанаты повесили баннер о том, что ему никогда не будут рады в Милане;
  • из семи последних ударов Феррана Торреса в створ ворот шесть закончились голами;
  • Боннучи получил карточки за споры и за удар локтем.

Источник: Ракурс


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