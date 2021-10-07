Іспанія перервала історичну серію Італії й вийшла у фінал Ліги Європи

https://racurs.ua/ua/n161282-ispaniya-perervala-istorychnu-seriu-italiyi-y-vyyshla-u-final-ligy-ievropy-video.html

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Футболісти збірної Іспанії з рахунком 2:1 завдали поразки суперникам з національної команди Італії в матчі ½ фіналу Ліги націй УЄФА.

У складі іспанської збірної обидва голи у зустрічі, що пройшла в Мілані, провів Ферран Торрес — на 17−1 і 45+2 хвилинах. Серед італійських гравців відзначився Лоренцо Пеллегріні.

З 42 хвилини збірна Італії грала в меншості: головний суддя зустрічі росіянин Сергій Карасьов видалив капітана команди Леонардо Бонуччі, який отримав друге (перше — на 30-й хвилині) попередження.

У фіналі збірна Іспанії зіграє з переможцем пари Бельгія — Франція.

Поразкою від іспанців збірна Італії перервала рекордну серію перемог, що склала 37 матчів. До цього Італія востаннє програвала 10 вересня 2018 року, поступившись Португалії в матчі Ліги націй УЄФА (0:1). Ця серія допомогла італійцям виграти Чемпіонат Європи-2020.

Цікаві факти матчу: