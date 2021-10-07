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Ракурс
Іспанія перервала історичну серію Італії й вийшла у фінал Ліги Європи

Іспанія перервала історичну серію Італії й вийшла у фінал Ліги Європи (ВІДЕО)

7 жов 2021, 09:18
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Футболісти збірної Іспанії з рахунком 2:1 завдали поразки суперникам з національної команди Італії в матчі ½ фіналу Ліги націй УЄФА.

У складі іспанської збірної обидва голи у зустрічі, що пройшла в Мілані, провів Ферран Торрес — на 17−1 і 45+2 хвилинах. Серед італійських гравців відзначився Лоренцо Пеллегріні.

З 42 хвилини збірна Італії грала в меншості: головний суддя зустрічі росіянин Сергій Карасьов видалив капітана команди Леонардо Бонуччі, який отримав друге (перше — на 30-й хвилині) попередження.

Іспанія перервала історичну серію Італії й вийшла у фінал Ліги Європи

У фіналі збірна Іспанії зіграє з переможцем пари Бельгія — Франція.

Поразкою від іспанців збірна Італії перервала рекордну серію перемог, що склала 37 матчів. До цього Італія востаннє програвала 10 вересня 2018 року, поступившись Португалії в матчі Ліги націй УЄФА (0:1). Ця серія допомогла італійцям виграти Чемпіонат Європи-2020.

Іспанія перервала історичну серію Італії й вийшла у фінал Ліги Європи


Цікаві факти матчу:

  • за Іспанію в основі вийшов 17-річний Гаві. Він дебютував в дорослому футболі в цьому році і зіграв за «Барселону» в чемпіонаті всього п’ять разів.
  • трибуни Мілана освистали воротаря Доннарумму. Він вперше повернувся в місто після трансферу. Ще перед грою фанати повісили банер, що йому ніколи не будуть раді в Мілані.
  • із семи останніх ударів Феррана Торреса у рамку воріт шість закінчилися голами.
  • Боннучі отримав картки за суперечки і за удар ліктем.

Джерело: Ракурс


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