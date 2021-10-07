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Ракурс
Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Ужасная COVID-статистика в Украине — за сутки более 15 тыс. новых больных

7 окт 2021, 09:18
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Статистика коронавируса в Украине ухудшается с каждым днем. За минувшие сутки, 6 октября, зафиксированы 15 тыс. 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Больных детей значительно увеличилось —1 тыс. 421 человек. Также коронавирус подхватил 341 медицинский работник. В больницы госпитализировали аж 3 тыс. 541 больного, а 314 человек скончались. Выздороветь от коронавируса сумели 4 тыс. 380 человек. Вчера различными методами протестировали более 113 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По более чем 1 тыс. больных выявили в четырех областях — Харьковской (1 тыс. 168), Львовской (1 тыс. 130), Одесской (1 тыс. 59), Днепропетровской (1 тыс. 42) областях. В Донецкой области обнаружили 985 больных.

В Минздраве отметили, что за время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 497 тыс. 643 человека. Выздоровели 2 млн 277 тыс. 762 больных, а умерли 57 тыс. 840 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 6 октября в Минздраве сообщили, что в «оранжевую» зону карантина сейчас попали уже 11 областей. Среди них Винницкая, Ровенская, Херсонская и Хмельницкая области. Уровень госпитализаций превышен в Харьковской, Днепропетровской и Черновицкой области. Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: Ракурс


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