Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n161283-ujasnaya-covid-statistika-v-ukraine-za-sutki-bolee-15-tys-novyh-bolnyh.html

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Статистика коронавируса в Украине ухудшается с каждым днем. За минувшие сутки, 6 октября, зафиксированы 15 тыс. 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Больных детей значительно увеличилось —1 тыс. 421 человек. Также коронавирус подхватил 341 медицинский работник. В больницы госпитализировали аж 3 тыс. 541 больного, а 314 человек скончались. Выздороветь от коронавируса сумели 4 тыс. 380 человек. Вчера различными методами протестировали более 113 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По более чем 1 тыс. больных выявили в четырех областях — Харьковской (1 тыс. 168), Львовской (1 тыс. 130), Одесской (1 тыс. 59), Днепропетровской (1 тыс. 42) областях. В Донецкой области обнаружили 985 больных.

В Минздраве отметили, что за время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 497 тыс. 643 человека. Выздоровели 2 млн 277 тыс. 762 больных, а умерли 57 тыс. 840 человек.

Напомним, 6 октября в Минздраве сообщили, что в «оранжевую» зону карантина сейчас попали уже 11 областей. Среди них Винницкая, Ровенская, Херсонская и Хмельницкая области. Уровень госпитализаций превышен в Харьковской, Днепропетровской и Черновицкой области. Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму в Донецкой и Запорожской областях.