Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161283-jahlyva-covid-statystyka-v-ukrayini-za-dobu-ponad-15-tys-novyh-hvoryh.html

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Статистика коронавірусу в Україні погіршується з кожним днем. За минулу добу, 6 жовтня, зафіксовано 15 тис. 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Хворих дітей значно побільшало — 1 тис. 421 особа. Також коронавірус підхопив 341 медичний працівник. До лікарень госпіталізували аж 3 тис. 541 хворого, а 314 людей померли. Одужати від коронавірусу зуміли 4 тис. 380 осіб. Вчора різними методами протестували понад 113 тис. осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

По більш ніж 1 тис. хворих виявили у чотирьох областях — у Харківській (1 тис. 168), Львівській (1 тис. 130), Одеській (1 тис. 59), Дніпропетровській (1 тис. 42) областях. На Донеччині виявили 985 хворих.

У МОЗ відзначили, що за час пандемії в Україні захворіли вже 2 млн 497 тис. 643 особи. Одужали 2 млн 277 тис. 762 хворих, а померли 57 тис. 840 осіб.

Нагадаємо, 6 жовтня в МОЗ повідомили, що до «помаранчевої» зони карантину наразі потрапили вже 11 областей. Серед них Вінницька, Рівненська, Херсонська та Хмельницька області. Рівень госпіталізацій перевищено в Харківській, Дніпропетровській та Чернівецькій області. Завантаженість ліжок із киснем перевищує допустиму норму в Донецькій і Запорізькій областях.