Российские силовики обвинили трех американских морпехов в краже рюкзака

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Российские правоохранители обвинили трех американских морпехов, сотрудников посольства США в Москве, в краже рюкзака у мужчины, который отдыхал в одном из московских баров.

В российском МВД утверждают, что сумма ущерба скала 15 тыс. рублей (около 5,5 тыс. грн). Об этом сообщают российские СМИ.

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало видеозапись, состоящую из двух частей:

первая записана камерами видеонаблюдения на выходе из бара. На ней можно увидеть, как трое мужчин, на одном из которых надет черный рюкзак, покидают заведение;

вторая часть, записанная камерой видеонаблюдения при входе в посольство США в Москве, показывает, как трое мужчин возвращаются в здание дипмиссии. Мужчину, который с рюкзаком, поддерживают — он шатается и плохо стоит на ногах.

Отмечается, что по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «кража». В МИД РФ потребовали от посольства США лишить этих трех сотрудников дипломатического иммунитета, который мешает привлечь их к ответственности.

В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны немедленно покинуть территорию России, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в 2018 году в Москве задержали гражданина США Пола Уилана, которого обвинили в шпионаже. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам заключения.