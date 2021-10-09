Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські силовики звинуватили трьох американських морпіхів у крадіжці рюкзака

У РФ співробітників посольства США звинуватили в крадіжці рюкзака (ВІДЕО)

9 жов 2021, 10:14
999

Російські правоохоронці звинуватили трьох американських морпіхів, співробітників посольства США в Москві, у крадіжці рюкзака в чоловіка, який відпочивав в одному з московських барів.

У російському МВС стверджують, що сума збитків скала 15 тис. рублів (близько 5,5 тис. грн). Про це повідомляють російські ЗМІ.

На підтвердження своїх слів відомство опублікувало відеозапис, який складається з двох частин:

  • перша записана камерами відеоспостереження на виході з бару. На ній можна побачити, як троє чоловіків, на одному з яких надітий чорний рюкзак, залишають заклад;
  • друга частина, записана камерою відеоспостереження при вході в посольство США в Москві, показує, як троє чоловіків повертаються в будівлю дипмісії. Того, що з рюкзаком, підтримують — чоловік хитається і погано стоїть на ногах.

Зазначається, що за заявою потерпілого відкрито кримінальну справу за статтею «крадіжка». У МЗС РФ зажадали від посольства США позбавити цих трьох співробітників дипломатичного імунітету, який заважає притягнути їх до відповідальності.


У разі відмови від зняття імунітету зазначені особи повинні негайно покинути територію Росії, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у 2018 році в Москві затримали громадянина США Пола Вілана, якого звинуватили у шпигунстві. У червні 2020 року його засудили до 16 років ув’язнення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів