Російські силовики звинуватили трьох американських морпіхів у крадіжці рюкзака

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Російські правоохоронці звинуватили трьох американських морпіхів, співробітників посольства США в Москві, у крадіжці рюкзака в чоловіка, який відпочивав в одному з московських барів.

У російському МВС стверджують, що сума збитків скала 15 тис. рублів (близько 5,5 тис. грн). Про це повідомляють російські ЗМІ.

На підтвердження своїх слів відомство опублікувало відеозапис, який складається з двох частин:

перша записана камерами відеоспостереження на виході з бару. На ній можна побачити, як троє чоловіків, на одному з яких надітий чорний рюкзак, залишають заклад;

друга частина, записана камерою відеоспостереження при вході в посольство США в Москві, показує, як троє чоловіків повертаються в будівлю дипмісії. Того, що з рюкзаком, підтримують — чоловік хитається і погано стоїть на ногах.

Зазначається, що за заявою потерпілого відкрито кримінальну справу за статтею «крадіжка». У МЗС РФ зажадали від посольства США позбавити цих трьох співробітників дипломатичного імунітету, який заважає притягнути їх до відповідальності.

У разі відмови від зняття імунітету зазначені особи повинні негайно покинути територію Росії, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у 2018 році в Москві затримали громадянина США Пола Вілана, якого звинуватили у шпигунстві. У червні 2020 року його засудили до 16 років ув’язнення.