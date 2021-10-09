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Ракурс
Авокадо поможет снизить уровень холестерина в крови. Фото: championat.com

Необходимый для снижения уровня холестерина продукт назвали ученые

9 окт 2021, 20:10
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Авокадо — продукт, употребление которого с пищей поможет снизить уровень холестерина в крови.

Ежедневное употребление этого фрукта не только улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, но и помогает снизить уровень плохого холестерина в крови. Это делается за счет высокого содержания в продукте мононенасыщенных жирных кислот. Такое открытие сделали американские ученые, сообщает японское издание «Нихон кейдзай».

В ходе научного исследования приняли участие 163 человека в возрасте от 25 до 45 лет с индексом массы тела не менее 25 при норме ниже этого показателя. Участников эксперимента разделили на две группы и дали им рацион с одинаковым количеством калорий. При этом мужчины и женщины из одной группы употребляли авокадо. Порция составляла 175 и 140 граммов соответственно.

Результаты исследования показали, что те, кто ежедневно употреблял авокадо, владели большим количеством бактерий, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна, и меньшим количеством желчных кислот в кишечнике, которые приводят к воспалению.


Напомним, ученые выяснили, что люди склонны запоминать местопребывание высококалорийной пищи лучше, чем здоровой из-за инстинктов «охотника-собирателя». Таким образом люди любят фастфуд больше, чем здоровую пищу.

Источник: «Нихон кейдзай»

Источник: Ракурс


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