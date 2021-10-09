Необхідний для зниження рівня холестерину продукт назвали вчені

Авокадо допоможе знизити рівень холестерину в крові. Фото: championat.com

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Авокадо — продукт, вживання якого з їжею допоможе знизити рівень холестерину в крові.

Щоденне вживання цього фрукта не лише покращує різноманітність бактерій у кишківнику, але і допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові. Це робиться коштом високого вмісту в продукті мононенасичених жирних кислот. Таке відкриття зробили американські науковці, повідомляє японське видання «Ніхон кейдзай».

У ході наукового дослідження взяли участь 163 особи у віці від 25 до 45 років з індексом маси тіла не менше 25 при нормі нижче цього показника. Учасників експерименту розділили на дві групи і надали їм раціон з однаковою кількістю калорій. При цьому чоловіки й жінки з однієї групи вживали авокадо. Порція складала 175 та 140 грамів відповідно.

Результати дослідження показали, що ті, хто щодня вживав авокадо, володіли великою кількістю бактерій, які ферментують і розщеплюють харчові волокна, і меншою кількістю жовчних кислот в кишківнику, які призводять до запалення.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що люди схильні запам’ятовувати місцеперебування висококалорійної їжі краще, ніж здорової через інстинкти «мисливця-збирача». Таким чином люди полюбляють фастфуд більше, аніж здорову їжу.

Джерело: «Ніхон кейдзай»