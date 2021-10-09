Сборная Украины победила Финляндию в матче ЧМ-2022. Фото Павла Кубанова

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Ракурс

Матч Украина — Финляндия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года завершился победой «желто-синих».

Сборная Украины начала квалификацию на ЧМ-2022 с пяти ничьих. А эта победа стала первой в отборе. В сегодняшнем матче с прямым конкурентом подопечные Петракова вышли вперед на 4-й минуте — отличился Андрей Ярмоленко.

Уже на 29 минуте финны отыгрались усилиями защитника Пукки. Однако на 34-й минуте Роман Яремчук снова вывел Украину вперед.

Победа над Финляндией позволила Украине закрепиться на втором месте в своей группе с 8 очками. Лидерами группы остаются французы.

Финляндия — Украина 1:2

Голы: Пукки, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецкі — Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) — Лод, Лам (Ниссиля, 61), Камара — Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко — Ярмоленко (Довбык, 86), Цыганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбык, 85).

Предупреждения: Кривцов.

Напомним, сборная Франции по футболу со счетом 2:3 победила Бельгию в полуфинале Лиги наций и получила билет в финал турнира.